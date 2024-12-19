Україна отримає від Світового банку транш із фонду, сформованого коштом активів РФ

Зазначається, що схвалена Операція з політики розвитку для України має зміцнити економічну політику для забезпечення сталого зростання та підвищення фінансової стабільності.

Новий транш вміщує кредит обсягом 1,05 мільярда доларів США за рахунок ресурсів Міжнародного банку реконструкцій та розвитку, що буде наданий через Трастовий фонд для України за підтримки Японії та Великої Британії.

Операція також співфінансується за рахунок гранту обсягом 1 мільярд доларів США від Фонду сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF). До цього фонду раніше США інвестували 20 мільярдів доларів, вилучених із заморожених активів Росії.

Операція складається з двох основних компонентів.

Перший компонент підтримує зусилля, спрямовані на підвищення потенціалу зростання України, і зосереджується на політичних заходах, спрямованих на розширення конкурентних можливостей для входження на ринок залізничного транспорту та покращення управління ним. Компонент також спрямований на оптимізацію участі держави у банківському секторі, сприяння виробництву та використанню відновлюваних джерел енергії, збільшення кредитного потоку в аграрному секторі та підвищення кваліфікації персоналу української митниці.

Другий компонент підтримує політичні заходи, спрямовані на створення сприятливої для зростання макрофінансової політики. Це включає зусилля, спрямовані на збільшення внутрішніх доходів, зокрема шляхом приведення ставок акцизного податку на моторне паливо у відповідність до стандартів ЄС та проведення комплексної оцінки земель сільськогосподарського призначення. Крім того, вона спрямована на підвищення доброчесності закупівель шляхом оновлення законодавства у сфері закупівель.

Директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Заум зазначив, що попри суттєві виклики, Кабмін України стабілізував економіку та залишається зосередженим на своїх цілях розвитку, зокрема на прагненні приєднатися до Європейського Союзу.

"Були досягнуті значні успіхи, і Україна продовжує рухатися вперед у своїх зусиллях щодо впровадження реформ для створення динамічної ринкової економіки. Група Світового банку та наші міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати український народ у реалізації його прагнень до ЄС", - зазначив він.