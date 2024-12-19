Украина получит от Всемирного банка транш из фонда, сформированного за счет активов РФ

Отмечается, что одобренная Операция по политике развития для Украины должна укрепить экономическую политику для обеспечения устойчивого роста и повышения финансовой стабильности.

Новый транш вмещает кредит объемом 1,05 миллиарда долларов США за счет ресурсов Международного банка реконструкции и развития, который будет предоставлен через Трастовый фонд для Украины при поддержке Японии и Великобритании.

Операция также софинансируется за счет гранта объемом 1 миллиард долларов США от Фонда содействия привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF). В этот фонд ранее США инвестировали 20 миллиардов долларов, изъятых из замороженных активов России.

Операция состоит из двух основных компонентов.

Первый компонент поддерживает усилия, направленные на повышение потенциала роста Украины, и сосредотачивается на политических мерах, направленных на расширение конкурентных возможностей для вхождения на рынок железнодорожного транспорта и улучшения управления им. Компонент также направлен на оптимизацию участия государства в банковском секторе, содействие производству и использованию возобновляемых источников энергии, увеличение кредитного потока в аграрном секторе и повышение квалификации персонала украинской таможни.

Второй компонент поддерживает политические меры, направленные на создание благоприятной для роста макрофинансовой политики. Это включает усилия, направленные на увеличение внутренних доходов, в частности путем приведения ставок акцизного налога на моторное топливо в соответствие со стандартами ЕС и проведения комплексной оценки земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, она направлена на повышение добропорядочности закупок путем обновления законодательства в сфере закупок.

Директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Заум отметил, что несмотря на существенные вызовы, Кабмин Украины стабилизировал экономику и остается сосредоточенным на своих целях развития, в частности на стремлении присоединиться к Европейскому Союзу.

"Были достигнуты значительные успехи, и Украина продолжает двигаться вперед в своих усилиях по внедрению реформ для создания динамичной рыночной экономики. Группа Всемирного банка и наши международные партнеры будут продолжать поддерживать украинский народ в реализации его стремлений к ЕС", - отметил он.