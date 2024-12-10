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США виділили для України кредит на 20 млрд доларів, - Мінфін

Вашингтон, Вівторок 10 грудня 2024 20:39
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США виділили для України кредит на 20 млрд доларів, - Мінфін Фото: Джанет Єллен, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на 20 млрд доларів. Його погасять за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

Як зазначила міністр фінансів США Джаннет Єллен, 20 млрд доларів від США забезпечать для України критично важливу допомогу.

"50 мільярдів доларів, які "Велика сімка" колективно виділяє в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього опору", - додала вона.

Водночас, у Мінфіні США роз'яснили, що сьогодні США виконали своє зобов'язання про 20 млрд доларів для України, "перерахувавши ці кошти до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (FORTIS Ukraine FIF)". Через такий фонд кошти вже нададуть Україні.

20 млрд від США для України

Нагадаємо, цього літа країни "Великої сімки" зобов'язалися надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, який погасять за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

При цьому США вирішили виділити на таку ініціативу 20 мільярдів доларів.

Ще вчора, 9 грудня, Кабмін України ухвалив постанову, в якій зазначено умови отримання кредиту від США. Зокрема передбачається, що повернення кредиту можливе, якщо Росія виплатить Україні репарації.

При цьому очікується, що Євросоюз виділить на ініціативу про 50 млрд доларів для України ще до 35 млрд євро.

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