Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський

У голови держави запитали, чи домовилася Україна про нові поставки ракет PAC-3 для Patriot, які здатні збивати балістику, на саміті НАТО.

"Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчими днями ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями", - відповів Зеленський.

Він уточнив, що у випадку із європейськими країнами конкретних дат поки що немає, але Україна точно отримає додаткові ракети PAC-3.

Нестача ракет для Patriot

Нагадаємо, брак ракет для Patriot, які здатні збивати балістику, є однією із ключових проблем для України.

Зокрема, нещодавно радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про те, що країна "взагалі не має ракет" для знищення балістики.