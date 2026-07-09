Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський

США найближчими днями нададуть українським захисникам новий пакет із антибалістичними ракетами для Patriot.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
У голови держави запитали, чи домовилася Україна про нові поставки ракет PAC-3 для Patriot, які здатні збивати балістику, на саміті НАТО.
"Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчими днями ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями", - відповів Зеленський.
Він уточнив, що у випадку із європейськими країнами конкретних дат поки що немає, але Україна точно отримає додаткові ракети PAC-3.
Нагадаємо, брак ракет для Patriot, які здатні збивати балістику, є однією із ключових проблем для України.
Зокрема, нещодавно радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про те, що країна "взагалі не має ракет" для знищення балістики.
Цим активно користуються росіяни. Зокрема, під час останнього масованого удару по Києву та області ворог застосував 23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400. Українська протиповітряна оборона тоді не збила жодної балістики.
Вчора, 8 липня, президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво Patriot.