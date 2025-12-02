Україна отримає від Швеції зимовий пакет допомоги на 100 млн євро

Удари Росії по енергетиці

Нагадаємо, російські окупанти використовують холодну пору року як зброю проти мирних українців. Вони завдають ударів по енергетичних об'єктах України, внаслідок чого по всій країні діють графіки тимчасових відключень світла.

Зокрема, в ніч на 2 грудня окупанти атакували енергетичні та цивільні об'єкти на півдні Одеської області. Унаслідок ударів тисячі місцевих жителів залишилися без світла.

Також сьогодні, 2 грудня, у всіх регіонах України запровадили графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 3 черг.

До слова, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв, що Україна на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" попросила партнерів про "зимовий пакет" протиповітряної оборони.

За його словами, йдеться про достатню кількість ракет-перехоплювачів, які необхідні для захисту українців і цивільної інфраструктури.