Україна на "Рамштайні" попросила у партнерів "зимовий пакет" ППО, - Шмигаль

Під час засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося сьогодні у Брюсселі, Україна звернулася до партнерів із проханням надати "зимовий пакет" ППО.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, Під час сьогоднішньої дискусії партнери приділили особливу увагу потребам України в протиповітряній обороні.

"Звернулися до наших партнерів із проханням надати зимовий пакет ППО - достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту нашого цивільного населення й інфраструктури", - повідомив Шмигаль.

Глава Міноборони подякував всім країнам, які сьогодні оголосили про свої зобов'язання продовжувати забезпечення українських військ необхідним.

"Дякую Джону Гілі й Борису Пісторіусу за організацію зустрічі "Рамштайн". Мир в Україні має бути справедливим, тривалим та захищеним міжнародною єдністю. Разом працюємо над його досягненням", - зазначив Шмигаль.