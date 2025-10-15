ua en ru
Україна на "Рамштайні" попросила у партнерів "зимовий пакет" ППО, - Шмигаль

Середа 15 жовтня 2025 21:19
Україна на "Рамштайні" попросила у партнерів "зимовий пакет" ППО, - Шмигаль Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Тетяна Степанова

Під час засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося сьогодні у Брюсселі, Україна звернулася до партнерів із проханням надати "зимовий пакет" ППО.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, Під час сьогоднішньої дискусії партнери приділили особливу увагу потребам України в протиповітряній обороні.

"Звернулися до наших партнерів із проханням надати зимовий пакет ППО - достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту нашого цивільного населення й інфраструктури", - повідомив Шмигаль.

Глава Міноборони подякував всім країнам, які сьогодні оголосили про свої зобов'язання продовжувати забезпечення українських військ необхідним.

"Дякую Джону Гілі й Борису Пісторіусу за організацію зустрічі "Рамштайн". Мир в Україні має бути справедливим, тривалим та захищеним міжнародною єдністю. Разом працюємо над його досягненням", - зазначив Шмигаль.

Patriot для України

Нагадаємо, у вересні міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв, що Україні терміново необхідно 10 додаткових систем Patriot, щоб захистити небо від балістичних ракет РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує від США рішення щодо постачання 10 систем Patriot.

Потреба в таких системах зросла на тлі посилення російських ударів по Україні. Окупанти почали активно атакувати українську енергетику.

