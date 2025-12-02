ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 09:13
UA EN RU
Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 2 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

РБК-Україна розповідає, які області сьогодні обмежують електропостачання.

"Укренерго"

Українців попередили, що через масштабні удари по енергетичній інфраструктурі завтра будуть застосовуватися такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - погодинні відключення світла для побутових споживачів у межах від 0,5 до 3 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - обмеження потужності для промислових підприємств.

В "Укренерго" наголосили, що протягом дня як тривалість, так і обсяги вимкнень можуть коригуватися. Громадян закликають стежити за оновленнями графіків на офіційних сторінках місцевих обленерго

Київ

За даними ДТЕК, у Києві у вівторок світло відключатимуть у такий спосіб:

  • черга 1.1 - без світла з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 1.2 - без світла з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00;
  • черга 2.1 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 2.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 3.1 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
  • черга 3.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
  • черга 4.1 - без світла з 10:30 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
  • черга 4.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
  • черга 5.1 - без світла з 12:30 до 16:30;
  • черга 5.2 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 12:30 до 16:30.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Одеська область

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

  • 1.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 20:00.
  • 1.2 черга: з 08:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00.
  • 2.1 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00.
  • 2.2 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 20:00.
  • 3.1 черга: з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:00.
  • 3.2 черга: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 20:00 до 22:00.
  • 4.1 черга: з 08:00 до 15:00.
  • 4.2 черги: з 11:00 до 15:00 та з 22:00 до 24:00.
  • 5.1 черга: з 15:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00.
  • 5.2 черга: з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.
  • 6.1 черга: з 06:00 до 08:00 та з 11:30 до 17:00.
  • 6.2 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30.

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

  • для черги 1.1 з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • для черги 1.2 з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • для черги 2.1 з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
  • для черги 2.2 з 11:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • для черги 3.1 з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:00;
  • для черги 3.2 з 08:80 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
  • для черги 4.1 з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;
  • для черги 4.2 з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;
  • для черги 5.1 з 11:30 до 18:30;
  • для черги 5.2 з 11:30 до 17:00;
  • для черги 6.1 з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • для черги 6.2 з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00.

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

  • Підчерга 1.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
  • Підчерга 1.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
  • Підчерга 2.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
  • Підчерга 2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
  • Підчерга 3.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
  • Підчерга 3.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Підчерга 4.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Підчерга 4.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Підчерга 5.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Підчерга 5.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Підчерга 6.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00;
  • Підчерга 6.2 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00.

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавська область

У Полтавській області 2 грудня діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з нестачею потужності в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами.

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кіровоградська область

Графік погодинних відключень електрики на 2 грудня

  • Підчерга 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24;
  • Підчерга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Підчерга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
  • Підчерга 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20;
  • Підчерга 3.1: 10-12, 14-16, 18-20;
  • Підчерга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20;
  • Підчерга 4.1: 12-14, 16-18, 20-22;
  • Підчерга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18;
  • Підчерга 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22;
  • Підчерга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Підчерга 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Підчерга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18.

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Чернігівська область

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Сумська область

Сьогодні, 2 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

  • з 00:00 до 06:00 - 0,5 черги;
  • з 06:00 до 08:00 - 1,5 черги;
  • з 08:00 до 11:00 - 2,5 черги;
  • з 11:00 до 17:00 - 3 черги;
  • з 17:00 до 20:00 - 2,5 черги;
  • з 20:00 до 22:00 - 2 черги;
  • з 22:00 до 24:00 - 1 черга.

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Харківська область

Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

  • Підчерга 1.1: 08:30-12:00; 17:00-22:00;
  • Підчерга 1.2: 08:00-12:00; 19:00-22:00;
  • Підчерга 2.1: 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;
  • Підчерга 2.2: 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;
  • Підчерга 3.1: 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00;
  • Підчерга 3.2: 12:00-15:30; 22:00-24:00;
  • Підчерга 4.1: 01:30-05:00; 11:00-15:30;
  • Підчерга 4.2: 11:00-15:30; 19:00-20:00;
  • Підчерга 5.1: 06:00-08:30; 15:30-19:00;
  • Підчерга 5.2: 15:30-19:00;
  • Підчерга 6.1: 05:00-08:30; 12:00-19:00;
  • Підчерга 6.2: 06:00-08:30; 12:00-19:00.

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Запорізька область

"Одночасно вимикатимуться: 00:00-06:00 - 0,5 черги, 06:00-08:00 - 1,5 черги, 08:00-11:00 - 2,5 черги, 11:00-17:00 - 3 черги, 17:00-20:00 - 2,5 черги, 20:00-22:00 - 2 черги, 22:00-24:00 - 1 черга", - повідомили в обленерго.

Графік на 2 грудня:

  • Підчерга 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00;
  • Підчерга 1.2: 12:00 – 17:00;
  • Підчерга 2.1: 00:00 – 00:30, 07;30 – 12:30, 17:00 – 22:00;
  • Підчерга 2.2: 00:00 – 03:30, 10:30 – 12:30, 17:00 - 22:00;
  • Підчерга 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • Підчерга 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • Підчерга 4.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
  • Підчерга 4.2: 07:30 – 12:30;
  • Підчерга 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;
  • Підчерга 5.2: 05:30– 08:00, 12:00 – 17:00;
  • Підчерга 6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • Підчерга 6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Житомирська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

  • з 06:00 до 08:00 -1,5 черги;
  • з 08:00 до 12:00 - 2,5 черги;
  • з 12:00 до 17:00 - 3,0 черги;
  • з 17:00 до 20:00 - 2,5 черги;
  • з 20:00 до 22:00 - 2,0 черги;
  • з 22:00 до 24:00 - 1,0 черга.

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Львівська область

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть у такому обсязі:

  • Підчерга 1.1. 14:00-18:00;
  • Підчерга 1.2. 12:00-16:00;
  • Підчерга 2.1. 10:00-14:00;
  • Підчерга 2.2. 10:00-14:00;
  • Підчерга 3.1. 14:00-17:00;
  • Підчерга 3.2 14:00-18:00 ;
  • Підчерга 4.1. 16:00-20:00 ;
  • Підчерга 4.2. 17:00-20:00;
  • Підчерга 5.1. 06:00-10:00, 18:00-20:00;
  • Підчерга 5.2 06:00-10:00, 18:.00-20:00;
  • Підчерга 6.1. 08.00-12.00, 20:00-00:00;
  • Підчерга 6.2. 10.00-14.00;

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут.

Тернопільська область

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".

Хмельницька область

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Блекаут ДТЕК Укренерго
Новини
Трамп відправив "нетипову" делегацію на переговори в РФ, - CNN
Трамп відправив "нетипову" делегацію на переговори в РФ, - CNN
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить