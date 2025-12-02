Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

У вівторок, 2 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

РБК-Україна розповідає, які області сьогодні обмежують електропостачання.

"Укренерго"

Українців попередили, що через масштабні удари по енергетичній інфраструктурі завтра будуть застосовуватися такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 - погодинні відключення світла для побутових споживачів у межах від 0,5 до 3 черг;

з 00:00 до 23:59 - обмеження потужності для промислових підприємств.

В "Укренерго" наголосили, що протягом дня як тривалість, так і обсяги вимкнень можуть коригуватися. Громадян закликають стежити за оновленнями графіків на офіційних сторінках місцевих обленерго

Київ

За даними ДТЕК, у Києві у вівторок світло відключатимуть у такий спосіб:

черга 1.1 - без світла з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;

черга 1.2 - без світла з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00;

черга 2.1 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

черга 2.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

черга 3.1 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;

черга 3.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;

черга 4.1 - без світла з 10:30 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;

черга 4.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;

черга 5.1 - без світла з 12:30 до 16:30;

черга 5.2 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;

черга 6.1 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;

черга 6.2 - без світла з 12:30 до 16:30.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Одеська область

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 20:00.

1.2 черга: з 08:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00.

2.1 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00.

2.2 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 20:00.

3.1 черга: з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:00.

3.2 черга: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 20:00 до 22:00.

4.1 черга: з 08:00 до 15:00.

4.2 черги: з 11:00 до 15:00 та з 22:00 до 24:00.

5.1 черга: з 15:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00.

5.2 черга: з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.

6.1 черга: з 06:00 до 08:00 та з 11:30 до 17:00.

6.2 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30.

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

для черги 1.1 з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

для черги 1.2 з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;

для черги 2.1 з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;

для черги 2.2 з 11:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;

для черги 3.1 з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:00;

для черги 3.2 з 08:80 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;

для черги 4.1 з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;

для черги 4.2 з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;

для черги 5.1 з 11:30 до 18:30;

для черги 5.2 з 11:30 до 17:00;

для черги 6.1 з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

для черги 6.2 з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00.

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

Підчерга 1.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;

Підчерга 1.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;

Підчерга 2.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;

Підчерга 2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;

Підчерга 3.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;

Підчерга 3.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Підчерга 4.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Підчерга 4.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Підчерга 5.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Підчерга 5.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Підчерга 6.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00;

Підчерга 6.2 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00.

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавська область

У Полтавській області 2 грудня діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з нестачею потужності в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кіровоградська область

Графік погодинних відключень електрики на 2 грудня

Підчерга 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24;

Підчерга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Підчерга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Підчерга 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20;

Підчерга 3.1: 10-12, 14-16, 18-20;

Підчерга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20;

Підчерга 4.1: 12-14, 16-18, 20-22;

Підчерга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18;

Підчерга 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22;

Підчерга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Підчерга 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Підчерга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18.

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Чернігівська область

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумська область

Сьогодні, 2 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 00:00 до 06:00 - 0,5 черги;

з 06:00 до 08:00 - 1,5 черги;

з 08:00 до 11:00 - 2,5 черги;

з 11:00 до 17:00 - 3 черги;

з 17:00 до 20:00 - 2,5 черги;

з 20:00 до 22:00 - 2 черги;

з 22:00 до 24:00 - 1 черга.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Харківська область

Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

Підчерга 1.1: 08:30-12:00; 17:00-22:00;

Підчерга 1.2: 08:00-12:00; 19:00-22:00;

Підчерга 2.1: 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;

Підчерга 2.2: 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;

Підчерга 3.1: 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00;

Підчерга 3.2: 12:00-15:30; 22:00-24:00;

Підчерга 4.1: 01:30-05:00; 11:00-15:30;

Підчерга 4.2: 11:00-15:30; 19:00-20:00;

Підчерга 5.1: 06:00-08:30; 15:30-19:00;

Підчерга 5.2: 15:30-19:00;

Підчерга 6.1: 05:00-08:30; 12:00-19:00;

Підчерга 6.2: 06:00-08:30; 12:00-19:00.

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Запорізька область

"Одночасно вимикатимуться: 00:00-06:00 - 0,5 черги, 06:00-08:00 - 1,5 черги, 08:00-11:00 - 2,5 черги, 11:00-17:00 - 3 черги, 17:00-20:00 - 2,5 черги, 20:00-22:00 - 2 черги, 22:00-24:00 - 1 черга", - повідомили в обленерго.

Графік на 2 грудня:

Підчерга 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00;

Підчерга 1.2: 12:00 – 17:00;

Підчерга 2.1: 00:00 – 00:30, 07;30 – 12:30, 17:00 – 22:00;

Підчерга 2.2: 00:00 – 03:30, 10:30 – 12:30, 17:00 - 22:00;

Підчерга 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

Підчерга 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

Підчерга 4.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;

Підчерга 4.2: 07:30 – 12:30;

Підчерга 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;

Підчерга 5.2: 05:30– 08:00, 12:00 – 17:00;

Підчерга 6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

Підчерга 6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Житомирська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 06:00 до 08:00 -1,5 черги;

з 08:00 до 12:00 - 2,5 черги;

з 12:00 до 17:00 - 3,0 черги;

з 17:00 до 20:00 - 2,5 черги;

з 20:00 до 22:00 - 2,0 черги;

з 22:00 до 24:00 - 1,0 черга.

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Львівська область

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть у такому обсязі:

Підчерга 1.1. 14:00-18:00;

Підчерга 1.2. 12:00-16:00;

Підчерга 2.1. 10:00-14:00;

Підчерга 2.2. 10:00-14:00;

Підчерга 3.1. 14:00-17:00;

Підчерга 3.2 14:00-18:00 ;

Підчерга 4.1. 16:00-20:00 ;

Підчерга 4.2. 17:00-20:00;

Підчерга 5.1. 06:00-10:00, 18:00-20:00;

Підчерга 5.2 06:00-10:00, 18:.00-20:00;

Підчерга 6.1. 08.00-12.00, 20:00-00:00;

Підчерга 6.2. 10.00-14.00;

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут.

Тернопільська область

Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".