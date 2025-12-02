Украина получит от Швеции зимний пакет помощи на 100 млн евро

Удары России по энергетике

Напомним, российские оккупанты используют холодную пору года в качестве оружия против мирных украинцев. Они наносят удары по энергетическим объектам Украины, в результате чего по всей стране действуют графики временных отключений света.

В частности, в ночь на 2 декабря оккупанты атаковали энергетические и гражданские объекты на юге Одесской области. В результате ударов тысячи местных жителей остались без света.

Также сегодня, 2 декабря, во всех регионах Украины ввели графики отключений света объемом от 0,5 до 3 очередей.

К слову, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина на последней встрече в формате "Рамштайн" попросила партнеров о "зимнем пакете" противовоздушной обороны.

По его словам, речь о достаточном количестве ракет-перехватчиков, которые необходимы для защиты украинцев и гражданской инфраструктуры.