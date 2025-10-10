UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна отримає від Rheinmetall системи ППО на мільйон євро за рахунок заморожених активів РФ

Фото: система ППО Skyranger 35 (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Німецька збройова компанія Rheinmetall поставить Україні додаткові системи ППО Skyranger 35 на суму мільйон євро. Фінансування відбудеться за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Виробництво та налаштування систем здійснить філія Rheinmetall у Римі.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам виявила", - сказав Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG.

Системи Skyranger 35 поєднують у собі мобільність, бронювання та вогневу міць, а її турель KDG 35/1000 здатна випустити 1 тис. снарядів за хвилину.

Ефективний радіус ураження - 4 тис. м. У майбутньому планується оснастити системи керованими ракетами.

Також Skyranger 35 можна встановити на танки Leopard, що зможе захищати площу 16 кв.км.

Більше про Skyranger 35

Skyranger 35 - це сучасна система протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, розроблена німецькою компанією Rheinmetall. Вона призначена для знищення безпілотників, гелікоптерів, крилатих ракет та інших повітряних цілей на низьких висотах.

Основу комплексу становить 35-мм автоматична гармата Oerlikon Revolver Gun Mk3, що може вести вогонь спеціальними програмованими снарядами AHEAD, які створюють хмару металевих уламків перед ціллю, гарантуючи її ураження навіть при високих швидкостях руху.

Система Skyranger 35 встановлюється на різні платформи - від бронемашин до вантажівок, що робить її мобільною та ефективною в умовах сучасного бою.

Комплекс оснащений радаром, оптико-електронною системою спостереження і може діяти автономно або бути інтегрованим у ширшу мережу ППО.

Завдяки високій точності, швидкості реагування й універсальності, Skyranger 35 розглядають як один із найефективніших засобів захисту військ і критичної інфраструктури від дронів і повітряних атак.

 

 

Що відомо про Skyranger 35

Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall минулого року провів захід Skyranger System Demonstration 2024.

Під час нього було продемонстровано самохідну зенітку на базі Leopard 1, яка була обладнана установкою Skyranger 35 калібру 35 міліметрів.

Передачу ППО Skyranger Україні концерн Rheinmetall планував ще у вересні.

Зазначимо, що концерн Rheinmetall постійно розширюється. Наприклад, компанія запланувала в Латвії будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів.

Очікується, що проєкт стартує навесні 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяППОRheinmetall