Rheinmetall цього року передасть Україні системи захисту від дронів Skyranger

Німецький оборонний концерн Rheinmetall посилить свою військову підтримку України. Цього року компанія постачатиме ЗСУ системи захисту від дронів Skyranger.

Про це заявив Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

"Ми постачатимемо наші системи Skyranger вже цього року", - заявив Паппергер.

Він очікує, що багатомільйонний контракт буде підписано в середу 10 вересня, на виставці DSEI в Лондоні.

Система Skyranger являє собою мобільну зенітну платформу, яку також можна встановити на танки Leopard, здатну захищати площу 16 кв.км.

"Завдяки цим системам ми можемо гарантувати повністю вільні від безпілотників території", - зазначив гендиректор компанії.

За його словами, Бундесвер також зацікавлений у цій технології, і наголосив, що "у нинішній ситуації використання Skyranger може надати вирішальну допомогу Україні".