ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Rheinmetall цього року передасть Україні системи захисту від дронів Skyranger

Понеділок 08 вересня 2025 23:00
UA EN RU
Rheinmetall цього року передасть Україні системи захисту від дронів Skyranger Фото: Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів Skyranger (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Німецький оборонний концерн Rheinmetall посилить свою військову підтримку України. Цього року компанія постачатиме ЗСУ системи захисту від дронів Skyranger.

Про це заявив Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Ми постачатимемо наші системи Skyranger вже цього року", - заявив Паппергер.

Він очікує, що багатомільйонний контракт буде підписано в середу 10 вересня, на виставці DSEI в Лондоні.

Система Skyranger являє собою мобільну зенітну платформу, яку також можна встановити на танки Leopard, здатну захищати площу 16 кв.км.

"Завдяки цим системам ми можемо гарантувати повністю вільні від безпілотників території", - зазначив гендиректор компанії.

За його словами, Бундесвер також зацікавлений у цій технології, і наголосив, що "у нинішній ситуації використання Skyranger може надати вирішальну допомогу Україні".

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall 18 вересня 2024 року провів захід Skyranger System Demonstration 2024. Під час нього було продемонстровано самохідну зенітку на базі Leopard 1, який було обладнано установкою Skyranger 35 калібру 35 міліметрів.

Тоді повідомлялося, що концерн розраховує замовити щонайменше 10 одиниць таких зеніток для Сил оборони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Rheinmetall Військова допомога Війна в Україні Дрони
Новини
Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, - Сибіга
Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, - Сибіга
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України