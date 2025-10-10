Украина получит от Rheinmetall системы ПВО на миллион евро за счет замороженных активов РФ

Производство и настройку систем осуществит филиал Rheinmetall в Риме.

"Мы благодарны за доверие, которое Украина нам оказала", - сказал Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall AG.

Системы Skyranger 35 сочетают в себе мобильность, бронирование и огневую мощь, а ее турель KDG 35/1000 способна выпустить 1 тыс. снарядов в минуту.

Эффективный радиус поражения - 4 тыс. м. В будущем планируется оснастить системы управляемыми ракетами.

Также Skyranger 35 можно установить на танки Leopard, что сможет защищать площадь 16 кв.км.

Больше о Skyranger 35

Skyranger 35 - это современная система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, разработанная немецкой компанией Rheinmetall. Она предназначена для уничтожения беспилотников, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей на низких высотах.

Основу комплекса составляет 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3, которая может вести огонь специальными программируемыми снарядами AHEAD, создающих облако металлических обломков перед целью, гарантируя ее поражение даже при высоких скоростях движения.

Система Skyranger 35 устанавливается на различные платформы - от бронемашин до грузовиков, что делает ее мобильной и эффективной в условиях современного боя.

Комплекс оснащен радаром, оптико-электронной системой наблюдения и может действовать автономно или быть интегрированным в более широкую сеть ПВО.

Благодаря высокой точности, скорости реагирования и универсальности, Skyranger 35 рассматривается как одно из самых эффективных средств защиты войск и критической инфраструктуры от дронов и воздушных атак.