UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Литви півтора мільйона боєприпасів

Фото: Україна отримає від Литви півтора мільйона боєприпасів (pixabay)
Автор: Наталія Кава

Литва відправила українським військовим півтора мільйона одиниць боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.

"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні і сьогодні передала країні, що воює, півтора мільйона патронів", - сказано у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, Литва вже передала Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів.

Найближчим часом Україні також буде передано:

  • пускові установки для зенітних ракетних комплексів NASAMS,
  • антидрони,
  • засоби матеріально-технічного забезпечення,
  • інше допоміжне обладнання.

Крім передання військової техніки, Литва активно навчає українських солдатів, надає медичну та реабілітаційну допомогу.

Підтримка України з боку Литви

Литва підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти держави-агресора та підтримує прагнення України до вступу у НАТО.

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

Окрім того, у липні Литва надала Україні військової допомоги та зброї на 24 млн євро.

Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте повідомляла, що військова, гуманітарна та фінансова допомога від Литви Україні сягнула 1 мільярда доларів євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України