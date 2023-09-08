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Украина получит от Литвы полтора миллиона боеприпасов

Фото: Украина получит от Литвы полтора миллиона боеприпасов (pixabay)
Автор: Наталья Кава

Литва отправила украинским военным полтора миллиона единиц боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

"Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала воюющей стране полтора миллиона патронов", - сказано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

В ближайшее время Украине также будет передано:

  • пусковые установки для зенитных ракетных комплексов NASAMS,
  • антидроны,
  • средства материально-технического обеспечения,
  • другое вспомогательное оборудование.

Кроме передачи военной техники, Литва активно обучает украинских солдат, оказывает медицинскую и реабилитационную помощь.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против государства-агрессора и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Во время встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.

Кроме того, в июле Литва предоставила Украине военную помощь и оружие на 24 млн евро.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщала, что военная, гуманитарная и финансовая помощь от Литвы Украине достигла 1 миллиарда долларов евро.

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