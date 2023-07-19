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Литва в липні надасть Україні військової допомоги на майже 25 млн євро

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Середа 19 липня 2023 17:39
Литва в липні надасть Україні військової допомоги на майже 25 млн євро Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва надасть Україні військової допомоги та зброї на 24 млн євро. Йдеться про постачання в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Про це міністр повідомляв під час віртуального засідання "Рамштайну".

"Військову підтримку від Литви для України нададуть у липні на 24 мільйони євро", - йдеться у повідомленні.

Також міністр запропонував створити "коаліцію мудрості", адже така шестидержавна міні-коаліція вже працює в Литві, готує українських фахівців з освіти.

Підтримка України з боку Литви

Також вчора під час вчорашньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

До цього Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом у Києві, представив своєму українському колезі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки Збройних сил України.

Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте повідомляла, що військова, гуманітарна та фінансова допомога від Литви Україні сягнула 1 мільярда доларів євро.

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