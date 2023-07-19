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Литва збирає коаліцію з розмінування України

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Середа 19 липня 2023 01:45
Литва збирає коаліцію з розмінування України Фото: міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час вчорашньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас закликав країни доєднатись до ініціативи з навчання українських саперів, а також передачі нам необхідного обладнання.

"Коаліція збирається за принципом "навчи та оснасти", що використовувався у навчальній допомозі українцям, яку проводила Литва з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром - Данією. Ми запрошуємо інші країни приєднатися до нас зі своїми інструкторами та обладнанням", - сказав міністр.

Розмінування України

Проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже РФ продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. До того ж, велику проблему мінні поля складають під час контрнаступу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Планується створити коаліцію, яка допоможе вирішити цю проблему.

Наразі відомо, що МЗС України спілкувалось з цього питання з Австрією, а в Хорватії в жовтні відбудеться конференція, присвячена розмінуванню України.

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