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Готові підтримувати далі. Україна вже отримала від Литви допомогу на 1 млрд євро

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Четвер 22 червня 2023 18:16
Готові підтримувати далі. Україна вже отримала від Литви допомогу на 1 млрд євро Фото: Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Загальна військова, гуманітарна та фінансова допомога від Литви Україні сягнула 1 мільярда доларів євро. Це становить 1,42% ВВП на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

Армонайте разом із міністром закордонних справ Сполученого Королівства Джеймсом Клеверлі та міністром закордонних справ Хорватії Горданом Грлічем Радманом обговорили важливість конференції з відновлення України.

"Участь у цій конференції дає можливість не тільки висловити політичну позицію, а й зустрітися з представниками бізнесу та обговорити дуже специфічні потреби України і подальшу роботу з відновлення", - сказала Армонайте.

За її словами, це вкрай важливо, адже без участі приватного бізнесу та організацій відновлення України стало б практично неможливим. Вона сказала, що для відновлення сучасної, стійкої та інноваційної України вкрай важливо зосередитися на інноваціях і цифровізації, де Україна вже має міцний фундамент і забезпечує належне функціонування технологій навіть у воєнний час.

Яку допомогу Україні Литва вже надала і чим ще планує допомагати

Литва вже реалізує проекти реконструкції інфраструктури в Україні. Один із них уже завершено - модульне містечко в Бородянці (Київська область), яке вже передано українцям, воно призначене для 36 родин, які втратили житло.

Литва прагне відновити постраждалу від вибухів школу в Бородянці та дбає про ремонт дитячого садка в Ірпені (Київська область). Очікується, що роботи буде завершено цієї осені.

Литва також почала модернізацію електророзподільної мережі в Миколаєві.

"Усі проєкти мають спільну робочу групу і Литва тісно співпрацює з українськими партнерами. Литва також готова допомогти українському ІТ- і технологічному секторам, поділитися своїми компетенціями в галузі цифровізації низки секторів", - сказала міністр.

Допомога від Литви

Литва виділить 6 млн євро для посилення системи протиповітряної оборони в Україні. Допомога надаватиметься спільно з іншими європейськими країнами.

Литва направила гуманітарну допомогу Україні через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Йдеться про фінансову допомогу й не тільки.

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