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Україна отримає від Литви півтора мільйона боєприпасів

П'ятниця 08 вересня 2023 19:36
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Україна отримає від Литви півтора мільйона боєприпасів Фото: Україна отримає від Литви півтора мільйона боєприпасів (pixabay)
Автор: Наталія Кава

Литва відправила українським військовим півтора мільйона одиниць боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.

"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні і сьогодні передала країні, що воює, півтора мільйона патронів", - сказано у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, Литва вже передала Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів.

Найближчим часом Україні також буде передано:

  • пускові установки для зенітних ракетних комплексів NASAMS,
  • антидрони,
  • засоби матеріально-технічного забезпечення,
  • інше допоміжне обладнання.

Крім передання військової техніки, Литва активно навчає українських солдатів, надає медичну та реабілітаційну допомогу.

Підтримка України з боку Литви

Литва підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти держави-агресора та підтримує прагнення України до вступу у НАТО.

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

Окрім того, у липні Литва надала Україні військової допомоги та зброї на 24 млн євро.

Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте повідомляла, що військова, гуманітарна та фінансова допомога від Литви Україні сягнула 1 мільярда доларів євро.

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