Украина получит от Литвы полтора миллиона боеприпасов
Литва отправила украинским военным полтора миллиона единиц боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
"Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала воюющей стране полтора миллиона патронов", - сказано в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.
В ближайшее время Украине также будет передано:
- пусковые установки для зенитных ракетных комплексов NASAMS,
- антидроны,
- средства материально-технического обеспечения,
- другое вспомогательное оборудование.
Кроме передачи военной техники, Литва активно обучает украинских солдат, оказывает медицинскую и реабилитационную помощь.
Поддержка Украины со стороны Литвы
Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против государства-агрессора и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
Во время встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.
Кроме того, в июле Литва предоставила Украине военную помощь и оружие на 24 млн евро.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщала, что военная, гуманитарная и финансовая помощь от Литвы Украине достигла 1 миллиарда долларов евро.
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