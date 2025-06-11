Україна отримає від Британії 2,3 млрд доларів, кошти підуть на ППО, - Шмигаль

Допомога Україні з боку Британії

Велика Британія є одним із ключових союзників України у війні проти російської агресії. З початку повномасштабного вторгнення Британія надала Україні суттєву військову допомогу, включаючи танки Challenger 2, системи ППО, ракети великої дальності Storm Shadow, дрони, боєприпаси та навчання українських військових.

Окрім зброї, Британія активно підтримує Україну на дипломатичному рівні, посилює санкційний тиск на Росію й надає фінансову допомогу.

4 червня Британія, напередодні засідання "Рамштайн", оголосила рекордний пакет допомоги Україні. За словами голови Міністерства оборони Рустема Умєрова, підтримка включатиме:

100 тисяч дронів для Збройних сил України (ЗСУ) до кінця 2025 року;

140 тисяч артилерійських боєприпасів й не тільки.

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