Британія оголосила рекордний пакет допомоги: що він включає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства оборони України Рустема Умєрова.

"Загальна сума військової підтримки з боку Великої Британії у 2025 році - 4.5 млрд фунтів стерлінгів (6,09 млн доларів, - ред.). Це - безпрецедентна допомога, яка рятує життя й посилює нашу армію", - додав він.

Допомога Британії Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Британія стала одним із головних партнерів України. Лондон надає всебічну допомогу - військову, фінансову та гуманітарну. Серед іншого, Київ отримує від Лонда системи протиповітряної оборони (ППО), бронетехніку, далекобійні ракети, а також підтримку у підготовці військовослужбовців.

Окрім поставок зброї, Британія активно виступає на підтримку України на міжнародному рівні. Зокрема посилює санкційний тиск на Росію.

Нещодавно стало відомо, що британська сторона вже передала Україні вісім зенітних систем Raven, які застосовуються для знищення дронів типу Shahed.

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