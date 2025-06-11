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Украина получит от Британии 2,3 млрд долларов, средства пойдут на ПВО, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов (2,3 млрд долларов) от Британии для усиления противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

Как отметил Шмыгаль, правительство уже приняло соответствующее решение.

По его словам, средства будут потрачены на:

  • зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Rapid Ranger;
  • легкие многоцелевые ракеты Marlet.

Глава правительства добавил, что приобретение вооружения существенно усилит ПВО Украины и способность остановить врага.

"В этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов. Речь идет о 350 млн фунтов (474,1 млн долларов, - ред.), что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году", - заявил Шмыгаль.

 

Помощь Украине со стороны Британии

Великобритания является одним из ключевых союзников Украины в войне против российской агрессии. С начала полномасштабного вторжения Великобритания предоставила Украине существенную военную помощь, включая танки Challenger 2, системы ПВО, ракеты большой дальности Storm Shadow, дроны, боеприпасы и обучение украинских военных.

Кроме оружия, Великобритания активно поддерживает Украину на дипломатическом уровне, усиливает санкционное давление на Россию и оказывает финансовую помощь.

4 июня Великобритания, накануне заседания "Рамштайн", объявила рекордный пакет помощи Украине. По словам главы Министерства обороны Рустема Умерова, поддержка будет включать:

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