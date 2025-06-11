Украина получит от Британии 2,3 млрд долларов, средства пойдут на ПВО, - Шмыгаль

Помощь Украине со стороны Британии

Великобритания является одним из ключевых союзников Украины в войне против российской агрессии. С начала полномасштабного вторжения Великобритания предоставила Украине существенную военную помощь, включая танки Challenger 2, системы ПВО, ракеты большой дальности Storm Shadow, дроны, боеприпасы и обучение украинских военных.

Кроме оружия, Великобритания активно поддерживает Украину на дипломатическом уровне, усиливает санкционное давление на Россию и оказывает финансовую помощь.

4 июня Великобритания, накануне заседания "Рамштайн", объявила рекордный пакет помощи Украине. По словам главы Министерства обороны Рустема Умерова, поддержка будет включать:

100 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца 2025 года;

140 тысяч артиллерийских боеприпасов и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.