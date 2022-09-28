Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги

За інформацією видання, серед іншого, до пакету військової допомоги увійдуть: 18 ракетних систем залпового вогню HIMARS та снаряди до них, а також 12 систем для боротьби з безпілотниками Titan.

В AP додають, що до пакету допомоги включено кошти для закупівлі близько 300 автомобілів, які будуть призначені для перевезення важкого обладнання, радарів, засобів зв'язку та спостереження, а також іншого спорядження для солдатів та обладнання для виявлення вибухівки. При цьому передбачено навчання солдатів та обслуговування.

Зазначимо, що за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Україна отримала від західних союзників 26 систем HIMARS.

Оновлено 21:15

У Білому домі підтвердили новий пакет військової допомоги для України на 1,1 млрд доларів.

"Сполучені Штати оголошують про додатковий пакет озброєння та техніки для України на суму 1,1 мільярда доларів. Ми не відмовимося від підтримки України", - заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, до пакету допомоги, окрім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари.

Пентагон розкрив зміст пакету

За даними Міноборони США, до нового пакету військової допомоги для України увійшли: