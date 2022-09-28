Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи

По информации издания, среди прочего, в пакет военной помощи войдут: 18 ракетных систем залпового огня HIMARS и снаряды к ним, а также 12 систем для борьбы с беспилотниками Titan.

В AP добавляют, что в пакет помощи включены средства для закупки около 300 автомобилей, которые будут предназначены для перевозки тяжелого оборудования, радаров, средств связи и наблюдения, а также другого снаряжения для солдат и оборудование для обнаружение взрывчатки. При этом предусмотрено обучение солдат и обслуживание.

Отметим, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получила от западных союзников 26 систем HIMARS.

Обновлено 21:15

В Белом доме подтвердили новый пакет военной помощи для Украины на 1.1 млрд долларов.

"Соединенные Штаты объявляют о дополнительном пакете вооружения и техники для Украины на сумму 1,1 миллиарда долларов. Мы не откажемся от поддержки Украины", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, в пакет помощи, помимо 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары.

При этом ожидается, что детали нового пакета военной помощи раскроет Пентагон.