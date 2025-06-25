Україна отримає сотні ракет для ППО за гроші від російських активів

"Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів. Це важливий механізм справедливості - коли країна-агресор платить за наслідки власної війни", - сказано у повідомленні.

Ракети будуть використовувати спеціально розроблені для потреб України зенітно-ракетні комплекси. Незабаром ще п'ять таких ЗРК будуть передані Збройним силам британськими партнерами.

"Дякую уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО й допомагають захищати життя наших громадян", - додав Умеров.