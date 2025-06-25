Украина получит сотни ракет для ПВО за деньги от российских активов

"Это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов. Это важный механизм справедливости - когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны", - сказано в сообщении.

Ракеты будут использовать специально разработанные для нужд Украины зенитно-ракетные комплексы. Вскоре еще пять таких ЗРК будут переданы Вооруженным силам британскими партнерами.

"Спасибо правительству Великобритании, Премьер-министру Киру Стармеру, министру обороны Джону Гили и всем партнерам, которые продолжают укреплять украинскую ПВО и помогают защищать жизни наших граждан", - добавил Умеров.