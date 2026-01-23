Україна отримає сотні генераторів та внески на відновлення енергетики, - Свириденко

Відновлення енергетики

Нагадаємо, наступного тижня до Києва прибудуть ще дві когенераційні установки з Німеччини, які будуть одночасно виробляти електро- та теплову енергію.

Крім того, відновлення енергетики триває також в інших регіонах. Загалом вже 17 країн надають Україні допомогу з енергетичним обладнанням.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала від партнерів більш ніж 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.