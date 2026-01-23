Украина получит сотни генераторов и взносы на восстановление энергетики, - Свириденко

Украина получит от партнеров тысячи единиц энергооборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
"Партнеры объявили и подтвердили предоставление новых пакетов поддержки, которые включают более 6000 единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины", - отметила она.
Премьер анонсировала следующую помощь:
Свириденко также пригласила партнеров посетить Украину для того, чтобы самим увидеть последствия массированных российских ударов и их влияние на жизнь украинцев.
Напомним, на следующей неделе в Киев прибудут еще две когенерационные установки из Германии, которые будут одновременно производить электро- и тепловую энергию.
Кроме того, восстановление энергетики продолжается также в других регионах. В общем уже 17 стран оказывают Украине помощь с энергетическим оборудованием.
Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила от партнеров более 50 тонн технической помощи для восстановления энергетики. Грузы поступили из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.