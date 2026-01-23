RU

Экономика

Украина получит сотни генераторов и взносы на восстановление энергетики, - Свириденко

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина получит от партнеров тысячи единиц энергооборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

"Партнеры объявили и подтвердили предоставление новых пакетов поддержки, которые включают более 6000 единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины", - отметила она.

Премьер анонсировала следующую помощь:

  • ЕС: 447 генераторов;
  • Италия: 10 млн евро в Фонд и еще дополнительные 50 млн евро заложены в бюджет этого года;
  • Литва: 90 генераторов;
  • Германия: 60 млн евро поддержки и дополнительное оборудование: 33 когенерационные установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотоэлектрических установок, 375 аккумуляторных батарей, 31 котельную установку, 45 единиц строительной техники и 10 бойлеров;
  • Великобритания: почти 23 млн евро в Фонд;
  • США: более 400 млн долларов на гуманитарные проекты зимней поддержки Украины;
  • Франция: более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт;
  • Япония: 140 генераторов малой и средней мощности, 60 малых и средних трансформаторов и оборудования для ремонтных работ, 2 когенерационные установки, 13 комплектов частотных преобразователей.

Свириденко также пригласила партнеров посетить Украину для того, чтобы самим увидеть последствия массированных российских ударов и их влияние на жизнь украинцев.

 

Восстановление энергетики

Напомним, на следующей неделе в Киев прибудут еще две когенерационные установки из Германии, которые будут одновременно производить электро- и тепловую энергию.

Кроме того, восстановление энергетики продолжается также в других регионах. В общем уже 17 стран оказывают Украине помощь с энергетическим оборудованием.

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила от партнеров более 50 тонн технической помощи для восстановления энергетики. Грузы поступили из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.

