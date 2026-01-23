Украина получит сотни генераторов и взносы на восстановление энергетики, - Свириденко

"Партнеры объявили и подтвердили предоставление новых пакетов поддержки, которые включают более 6000 единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины", - отметила она.

Премьер анонсировала следующую помощь:

ЕС: 447 генераторов;

Италия: 10 млн евро в Фонд и еще дополнительные 50 млн евро заложены в бюджет этого года;

Литва: 90 генераторов;

Германия: 60 млн евро поддержки и дополнительное оборудование: 33 когенерационные установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотоэлектрических установок, 375 аккумуляторных батарей, 31 котельную установку, 45 единиц строительной техники и 10 бойлеров;

Великобритания: почти 23 млн евро в Фонд;

США: более 400 млн долларов на гуманитарные проекты зимней поддержки Украины;

Франция: более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт;

Япония: 140 генераторов малой и средней мощности, 60 малых и средних трансформаторов и оборудования для ремонтных работ, 2 когенерационные установки, 13 комплектов частотных преобразователей.

Свириденко также пригласила партнеров посетить Украину для того, чтобы самим увидеть последствия массированных российских ударов и их влияние на жизнь украинцев.