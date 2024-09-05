Україна отримає систему NASAMS від Канади на початку 2025 року
Канада планує передати Україні сучасну систему ППО середнього радіуса дії NASAMS. Це відбудеться на початку наступного року.
Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CBC News.
За його словами, Канада приєдналася до замовлення Сполучених Штатів Америки на виробництво 10 систем NASAMS ще у 2023 році. Виробник зброї, компанія Raytheon, пообіцяла поставити невдовзі ці системи.
"Наші системи будуть включені до цього траншу, і ми негайно відправимо їх до України", - сказав міністр.
Очікується, що NASAMS надійдуть до України на початку 2025 року. Нагадаємо, що у липні 2022 року США оголосили, що купують два NASAMS для України, а через два місяці додали до замовлення ще шість.
Однак згодом виникли складнощі. Зокрема, Канада заплатила уряду США 406 мільйонів доларів за систему ППО в березні минулого року. Представник Міноборони повідомив, що уряд США підписав контракт із виробником зброї Raytheon на її виготовлення.
Але Kongsberg, інша компанія, що бере участь у створенні цих систем, заявила, що у неї немає контракту ні зі США, ні з Канадою. Представник Пентагону не надав інформацію, натомість переспрямувавши запитання канадським чиновникам.
Системи NASAMS для України
NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.
Раніше повідомлялось, що ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. Це була частина NASAMS, які замовляли Штати.
А вже у січні минулого року в Міноборони Канади заявили, що Україна зможе отримати закуплену країною систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, щойно її буде підготовлено.
За словами президента Володимира Зеленського, Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.
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