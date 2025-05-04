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Україна отримає ще два Patriot. NYT дізналося, хто поділиться системами ППО

Київ, Неділя 04 травня 2025 16:42
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Україна отримає ще два Patriot. NYT дізналося, хто поділиться системами ППО Фото: ще дві системи ППО союзники передадуть Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна вже цього літа отримає систему протиповітряної оборони Patriot з Ізраїля. Ще одну систему може надати Німеччина або Греція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

За словами чотирьох нинішніх та колишніх посадовців США, система Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, є старішою моделлю і буде відправлена в Україну після її капітального ремонту.

Посадовці, як зазначає NYT, відмовилися розкрити ставлення президента США Дональда Трампа до рішення передати Україні нові системи ППО, а також не уточнили, коли саме воно було ухвалене: до чи після його повернення в Білий дім.

"Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися", - заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джеймс Г'юїтт, відмовившись надати NYT будь-які деталі.

Наразі, за інформацією NYT, українська армія має на озброєнні 8 систем Patriot. Дві з них - перебувають на відновленні, повідомив один з американських посадовців. З системою від Ізраїлю та однією від Німеччини чи Греції українські сили ППО матимуть загалом 10 Patriot.

Як зауважило NYT, європейські країни володіють близько 40 зенітно-ракетними комплексами, а у Німеччини та Греції разом близько 15 систем Patriot.

Україна чекає на додаткові системи Patriot

Минулого року країни НАТО пообіцяли передати Україні 7 додаткових систем Patriot. Як заявляв генсек НАТО Марк Рютте процес постачання затягнувся, але вже скоро вони прибудуть в Україну.

Водночас минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що для захисту неба України від російських ракет та дронів потрібно 25 систем Patriot. А семи додаткових систем вистачить для прикриття великих міст України.

У квітні цього року Зеленський запропонував купити системи Patriot в США. Але Київ наразі все ще не отримав офіційної відповіді з Вашингтону.

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Україна Ізраїль Греція ППО
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