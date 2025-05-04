Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО
Украина уже этим летом получит систему противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.
По словам четырех нынешних и бывших чиновников США, система Patriot, которая базировалась в Израиле, является старой моделью и будет отправлена в Украину после ее капитального ремонта.
Чиновники, как отмечает NYT, отказались раскрыть отношение президента США Дональда Трампа к решению передать Украине новые системы ПВО, а также не уточнили, когда именно оно было принято: до или после его возвращения в Белый дом.
"Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", - заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, отказавшись предоставить NYT какие-либо детали.
Сейчас, по информации NYT, украинская армия имеет на вооружении 8 систем Patriot. Две из них - находятся на восстановлении, сообщил один из американских чиновников. С системой от Израиля и одной от Германии или Греции украинские силы ПВО будут иметь в общем 10 Patriot.
Как отметило NYT, европейские страны владеют около 40 зенитно-ракетными комплексами, а у Германии и Греции вместе около 15 систем Patriot.
Украина ждет дополнительные системы Patriot
В прошлом году страны НАТО пообещали передать Украине 7 дополнительных систем Patriot. Как заявлял генсек НАТО Марк Рютте процесс поставки затянулся, но уже скоро они прибудут в Украину.
В то же время в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что для защиты неба Украины от российских ракет и дронов нужно 25 систем Patriot. А семи дополнительных систем хватит для прикрытия крупных городов Украины.
В апреле этого года Зеленский предложил купить системы Patriot в США. Но Киев пока все еще не получил официального ответа из Вашингтона.
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