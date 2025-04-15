Вже в дорозі? Рютте розповів, коли Україні передадуть обіцяні Patriot
Україна вже скоро отримає нові системи ППО Patriot. Їх союзники обіцяли передати ще під час торішнього саміту НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Марка Рютте, яке транслювали в ефірі телемарафону.
Рютте зазначив, що зазвичай між анонсом нової військової допомоги для України та її наданням минає небагато часу.
"Наприклад, саміт НАТО у Вашингтоні, де зобов'язалися поставити Україні комплекси Patriot. Це зайняло небагато часу. На щастя, більшість із них уже доставлені або будуть доставлені найближчим часом", - додав генсек.
За його словами, минулого тижня вдалося переконатися, що в питанні передачі системи Patriot "зібрано все необхідне для доставки".
Patriot для України
Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні минулого року партнери обіцяли передати Україні п'ять далекобійних систем ППО. Йшлося про чотири Patriot і одну SAMP/T.
Було відомо, що одну систему Patriot надала Україні Німеччина, ще одну - Румунія. При цьому такі системи обіцяли надати США і Нідерланди - про постачання інформації у відкритому доступі немає.
Patriot необхідні Україні для того, щоб знищувати російські балістичні ракети.
Лише нещодавно президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна ще не отримала всі обіцяні на саміті НАТО системи.
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