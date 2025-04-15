ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вже в дорозі? Рютте розповів, коли Україні передадуть обіцяні Patriot

Вівторок 15 квітня 2025 20:16
UA EN RU
Вже в дорозі? Рютте розповів, коли Україні передадуть обіцяні Patriot Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна вже скоро отримає нові системи ППО Patriot. Їх союзники обіцяли передати ще під час торішнього саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Марка Рютте, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Рютте зазначив, що зазвичай між анонсом нової військової допомоги для України та її наданням минає небагато часу.

"Наприклад, саміт НАТО у Вашингтоні, де зобов'язалися поставити Україні комплекси Patriot. Це зайняло небагато часу. На щастя, більшість із них уже доставлені або будуть доставлені найближчим часом", - додав генсек.

За його словами, минулого тижня вдалося переконатися, що в питанні передачі системи Patriot "зібрано все необхідне для доставки".

Patriot для України

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні минулого року партнери обіцяли передати Україні п'ять далекобійних систем ППО. Йшлося про чотири Patriot і одну SAMP/T.

Було відомо, що одну систему Patriot надала Україні Німеччина, ще одну - Румунія. При цьому такі системи обіцяли надати США і Нідерланди - про постачання інформації у відкритому доступі немає.

Patriot необхідні Україні для того, щоб знищувати російські балістичні ракети.

Лише нещодавно президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна ще не отримала всі обіцяні на саміті НАТО системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО ППО Марк Рютте Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Рютте поставив крапку у питанні, чи стане Україна членом НАТО
Рютте поставив крапку у питанні, чи стане Україна членом НАТО
DAILY
Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну