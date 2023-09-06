Україна отримає понад 150 дронів від французької компанії Delair

Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії Delair. Вони допоможуть ефективніше відбивати російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.
"Компанія Delair і її генеральний директор є конкретним прикладом прихильності Франції підтримці України", - йдеться у повідомленні.
Фото: Гендиректор компанії Delair і міністр оборони Франції (facebook.com/don.gp.gov.ua)
За словами міністра, Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів.
Йдеться про понад 150 безпілотників, які вже поставляються в Україну. Міністр не уточнив тип дрона, який отримають українські військові.
"Це бетон для нашої галузі і це бетон для України", - додав Лекорню.
Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.
Нещодавно вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.
Після цього президент України Володимир Зеленський провів ґрунтовні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили оборону, зернову угоду та питання гарантій безпеки для України.
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