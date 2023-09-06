Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair

Украина получит более 150 беспилотников от французской компании Delair. Они помогут эффективнее отражать российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
"Компания Delair и ее генеральный директор является конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины", - говорится в сообщении.
Фото: Гендиректор компании Delair и министр обороны Франции (facebook.com/don.gp.gov.ua)
По словам министра, Украина выбрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.
Речь идет о более 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские военные.
"Это бетон для нашей отрасли и это бетон для Украины", - добавил Лекорню.
Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.
Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.
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