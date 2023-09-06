Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair

"Компания Delair и ее генеральный директор является конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Гендиректор компании Delair и министр обороны Франции (facebook.com/don.gp.gov.ua)

По словам министра, Украина выбрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.

Речь идет о более 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские военные.

"Это бетон для нашей отрасли и это бетон для Украины", - добавил Лекорню.

Помощь от Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.