Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку

Як зазначено у документі,

", - заявив регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Проект Світового банку

Нагадаємо, в жовтні Кабінет міністрів схвалив залучення 500 млн доларів для реалізації проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

За оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.

Відзначимо, План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів.

Допомога Україні від Японії

7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом.

Також Японія та Україна будуть співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.

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