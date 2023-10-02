Україна отримає півмільярда доларів на екстрене відновлення сільського господарства

Кабінет міністрів схвалив залучення 500 млн доларів для реалізації проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 29 вересня 2023 року № 873-р та № 874-р .

Згідно з документами, схвалено залучення гранту у розмірі 270 млн доларів на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення реконструкції і реформування України).

Також схвалено залучення позики у розмірі 230 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.