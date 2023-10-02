ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримає півмільярда доларів на екстрене відновлення сільського господарства

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 13:10
UA EN RU
Україна отримає півмільярда доларів на екстрене відновлення сільського господарства Фото: сільське господарство України отримає 500 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив залучення 500 млн доларів для реалізації проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 29 вересня 2023 року № 873-р та № 874-р.

Згідно з документами, схвалено залучення гранту у розмірі 270 млн доларів на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення реконструкції і реформування України).

Також схвалено залучення позики у розмірі 230 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, за оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.

Відзначимо, План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Вже літають на авіатренажерах. Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16
Вже літають на авіатренажерах. Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського