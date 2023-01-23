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ООН надасть допомогу сільгоспвиробникам України на 200 млн доларів: хто зможе отримати

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 12:30
ООН надасть допомогу сільгоспвиробникам України на 200 млн доларів: хто зможе отримати Фото: допомога Україні від ФАО становитиме 205 млн доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФАО.

Головний економіст ФАО Максимо Тореро Каллен представив оновлену інформацію щодо плану на спеціальній зустрічі для міністрів країн G7 під час Глобального форуму з питань продовольства та сільського господарства (GFFA) у Берліні 21 січня.

За його даними, включають:

  • відновлення продовольчої безпеки та забезпечення продовольчої незалежності для 500 тисяч сільських домогосподарств уздовж лінії фронту або інших районах, що зазнали значного впливу, через надання насіння, кормів та грошової допомоги;
  • відновлення критично важливих продовольчих ланцюжків доданої вартості через надання дизельних та газових генераторів, насіння пшениці, ячменю, вівса та гороху, тимчасових та довгострокових модульних зерносховищ та забезпечення інших потреб;
  • посилення критично важливих елементів агропродовольчої системи через зміцнення потенціалу у галузі тестування та сертифікації альтернативних маршрутів експорту зерна, відновлення ветеринарних служб, партнерство зі спеціалізованими організаціями для сприяння знешкодженню вибухонебезпечних предметів на сільськогосподарських угіддях та проведення оцінки збитків та втрат.

У 2022 році у межах реалізації програм ФАО було розподілено понад 26 тисяч зернових рукавів, призначених для зберігання понад 5 млн тонн зернових, оскільки інфраструктура України була пошкоджена. На початку року надано насіння овочів та насіннєву картоплю для понад 30 тисяч домогосподарств, а також надано понад 5 тисяч тонн насіння озимої пшениці для підтримки дрібних фермерських господарств.

ФАО також надала багатоцільову грошову допомогу для понад 2 тисяч вразливих сільських домогосподарств, зокрема у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, Організація об’єднаних націй планує виділити близько 4 млн доларів на розмінування Миколаївської області.

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