Україна не отримає польські МіГ-29? Навроцький зробив дивну заяву про літаки

Президент Польщі Кароль Навроцький дізнався про можливу передачу Україні винищувачів МіГ-29 зі ЗМІ, а не від урядовців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на польське видання Wirtualna Polska.
"Мабуть, сталося якесь непорозуміння. Я не мав такої інформації", - здивовано сказав Навроцький.
За його словами, хоча він перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камішем, у цьому харчуванні "ймовірно сталося непорозуміння".
Президент зазначив, що найближчою годиною влада "прояснить ситуацію і дійде спільного рішення".
Польща вже передавала Україні МіГ-29 у попередні роки, ставши однією з перших країн, що ухвалила такі рішення після початку повномасштабної війни РФ проти України.
Питання оборонної підтримки Києва залишається ключовим у польсько-українських відносинах, але часто супроводжується внутрішніми дискусіями між урядом та президентською канцелярією.
Новий уряд Туска регулярно наголошує на необхідності зміцнення обороноздатності України. Водночас президент Навроцький неодноразово заявляв, що рішення про передачу зброї мають ухвалюватись “прозоро і в координації між гілками влади”.
Нагадаємо, Генштаб ЗС Польщі підтвердив, що Варшава веде переговори з Київом щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 . У відповідь Польща розраховує отримати доступ до окремих українських технологій у сфері БПЛА та ракетної зброї.
Водночас Україна працює над іншими каналами постачання авіації.
Київ планує придбати близько сотні французьких винищувачів Rafale від компанії Dassault Aviation .
Ми писали, що Стокгольм та Київ погодили масштабну оборонну угоду. Швеція готова поставити 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E протягом наступних 15 років.
Всі ці програми – довгострокові рішення, розраховані на майбутнє переозброєння українських Повітряних сил.