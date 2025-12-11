Україна не отримає польські МіГ-29? Навроцький зробив дивну заяву про літаки

"Мабуть, сталося якесь непорозуміння. Я не мав такої інформації", - здивовано сказав Навроцький.

За його словами, хоча він перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камішем, у цьому харчуванні "ймовірно сталося непорозуміння".

Президент зазначив, що найближчою годиною влада "прояснить ситуацію і дійде спільного рішення".

Польща вже передавала Україні МіГ-29 у попередні роки, ставши однією з перших країн, що ухвалила такі рішення після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Питання оборонної підтримки Києва залишається ключовим у польсько-українських відносинах, але часто супроводжується внутрішніми дискусіями між урядом та президентською канцелярією.

Новий уряд Туска регулярно наголошує на необхідності зміцнення обороноздатності України. Водночас президент Навроцький неодноразово заявляв, що рішення про передачу зброї мають ухвалюватись “прозоро і в координації між гілками влади”.