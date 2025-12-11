Украина не получит польские МиГ-29? Навроцкий сделал странное заявление о самолетах

"Видимо, произошло какое-то недоразумение. Я не имел такой информации", - удивленно сказал Навроцкий.

По его словам, хотя он находится в постоянном контакте с премьер-министром Дональдом Туском и министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем, в этом питании "вероятно произошло недоразумение".

Президент отметил, что в ближайшее время власти "прояснят ситуацию и придут к общему решению".

Польша уже передавала Украине МиГ-29 в предыдущие годы, став одной из первых стран, принявших такие решения после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Вопрос оборонной поддержки Киева остается ключевым в польско-украинских отношениях, но часто сопровождается внутренними дискуссиями между правительством и президентской канцелярией.

Новое правительство Туска регулярно подчеркивает необходимость укрепления обороноспособности Украины. В то же время президент Навроцкий неоднократно заявлял, что решение о передаче оружия должны приниматься "прозрачно и в координации между ветвями власти".