Україна отримає перший транш від активів РФ протягом кількох тижнів, - Єврокомісія

"Ми маємо власну пропозицію, яка перебуває в стадії реалізації, з якою погодилися країни-члени ЄС, і зараз ми працюємо над тим, щоб перший транш з прибутку від знерухомлених активів був доступний Україні протягом наступних кількох тижнів", заявив Віганд.

Зокрема він розповів, що до кінця поточного року Україна отримає близько 15 мільярдів євро (16,24 мільярда доларів). Кредит, своєю чергою також погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.

Заморожені активи Росії

На початку повномасштабного вторгнення російських терористів Захід заблокував активи Росії. Мова йде про близько 300 мільярдів доларів, втім точної суми немає. Україна наполягала на тому, щоб кошти були передані їй в якості компенсації, але союзники переймались через юридичні та репутаційні ризики.

Як розповідав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, заморожені активи можуть використовувати як заставу для надання кредитів Україні.

Раніше також повідомлялося, що Європейський союз (ЄС) виділить 1,4 мільярда євро із доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні.