ЄС сьогодні оголосить про перший транш Україні з прибутку від активів РФ, - Politico
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні оголосить про угоду щодо спрямування до 1,4 мільярда євро з прибутку від російських іммобілізованих активів до Фонду допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, процедуру укладення угоди було успішно завершено в п'ятницю.
Це перший транш із того, що, як очікується, стане регулярним потоком грошових коштів. Крім того, Угорщина не зможе заблокувати його, як це було з платежами за українську зброю в рамках Європейського фонду миру.
Доходи спрямовуватимуться через країни-члени, які діятимуть як "агенти з реалізації" - це означає, що вони закуповуватимуть продукцію, яку Україна внесла до списку пріоритетних.
За словами трьох дипломатів, серед країн, обраних для цього траншу, входять Німеччина, Чеська Республіка і Данія. За словами двох дипломатів, Італія, Латвія, Румунія і Швеція, як очікується, відповідатимуть за наступний транш навесні 2025 року.
Заморожені активи РФ
Країни Заходу запровадили заморозку активів Росії у відповідь на вторгнення в Україну. Загальна сума заморожених коштів оцінюється в 300 млрд доларів, більша частина яких розташована в Європі.
Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Таллінн нещодавно ухвалила закон про конфіскацію російських активів і одним із перших у ЄС почав говорити про використання активів РФ для відновлення України.
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