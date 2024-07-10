Украина получит первый транш от активов РФ в течение нескольких недель, - Еврокомиссия

"Мы имеем собственное предложение, которое находится в стадии реализации, с которым согласились страны-члены ЕС, и сейчас мы работаем над тем, чтобы первый транш из прибыли от обездвиженных активов был доступен Украине в течение следующих нескольких недель", заявил Виганд.

В частности он рассказал, что до конца текущего года Украина получит около 15 миллиардов евро (16,24 миллиарда долларов). Кредит, в свою очередь также будет погашаться от будущих поступлений из российских активов.

Замороженные активы России

В начале полномасштабного вторжения российских террористов Запад заблокировал активы России. Речь идет об около 300 миллиардов долларов, впрочем точной суммы нет. Украина настаивала на том, чтобы средства были переданы ей в качестве компенсации, но союзники переживали из-за юридических и репутационных рисков.

Как рассказывал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, замороженные активы могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Ранее также сообщалось, что Европейский союз (ЕС) выделит 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в помощь Украине.