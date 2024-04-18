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Заморожені активи РФ можуть використати як застави для кредитів Україні, - єврокомісар

Брюссель, Четвер 18 квітня 2024 22:07
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Заморожені активи РФ можуть використати як застави для кредитів Україні, - єврокомісар Фото: заморожені активи РФ можуть використати як застави для надання кредитів Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Заморожені активи Російської Федерації в обсязі 300 мільярдів доларів можуть використати як заставу для надання кредитів Україні.

Про це розповів виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Домбровскіса, країни Групи семи (G7) розглядають різні варіанти й наразі ще тривають дискусії.

Однак віцепрезидент Єврокомісії висловив надію, що Європейський Союз найближчими місяцями схвалить окрему процедуру щодо використання прибутків або відсотків, отриманих від активів РФ, для допомоги Україні.

Заморожені активи РФ

Заморожені активи - це валютні резерви російського центробанку, які до повномасштабного вторгнення РФ в Україну зберігались за кордонами Російської Федерації, а наразі є конфісковані державами-партнерами України.

Нагадаємо, що вчора РБК-Україна писало, що Сполучені Штати спільно з іншими країнами "Великої сімки" вивчають одночасно кілька варіантів передачі Україні заморожених активів РФ.

Відомо, що країни G7 розділилися у думках щодо того, що робити із замороженими активами РФ. Так, наприкінці 2023 року західні ЗМІ писали, що Сполучені Штати запропонували країнам G7 конфіскувати заморожені активи РФ у розмірі 300 млрд доларів на користь України.

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