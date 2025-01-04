Україна отримає перші французькі винищувачі Mirage у січні, - ЗМІ

Як зазначає видання, літаки, які отримає Україна, були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань. Загалом Україна може отримати близько 10 винищувачів Mirage.

За даними Avions Legendaires, перші три літаки будуть доставлені до 20 січня.

При цьому деякі джерела видання припускають, що Mirage вже перебувають в Україні, але поки що використовуються для тренувань пілотів.