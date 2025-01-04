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Украина получит первые французские истребители Mirage в январе, - СМИ

Фото: Украина получит первые истребители Mirage в этом месяце (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получит от Франции первые истребители Mirage 2000-5F уже в январе. Речь идет о трех самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Avions Legendaires.

Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены до 20 января.

При этом некоторые источники издания предполагают, что Mirage уже находятся в Украине, но пока используются для тренировок пилотов.

Mirage 2000 для Украины

Напомним, в начале июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. СМИ сообщали, что Украина может получить модернизированную версию французских самолетов.

Глава МИД Франции в октябре заявил, что Париж передаст Украине первые самолеты в начале 2025 года. При этом президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что Франция ускорила процесс передачи Украине истребителей.

Что известно о самолетах Mirage и как они могут усилить Украину - узнайте в нашем материале.

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