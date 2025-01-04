Украина получит первые французские истребители Mirage в январе, - СМИ

Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены до 20 января.

При этом некоторые источники издания предполагают, что Mirage уже находятся в Украине, но пока используются для тренировок пилотов.