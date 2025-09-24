Україна отримає новий пакет допомоги від Канади: куди підуть 92 мільйони

Допомога Україні від Канади

Канада підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Так, у серпні цього року Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, бронетехніка, боєприпаси, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Перед тим Канада надавала підтримку Україні в заміні пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури. Понад 15 млн доларів були виділені на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

