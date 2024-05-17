Від дронів, до танків і конфіскованого у РФ літака. Яку допомогу Україні передавала Канада

Канада почала надавати Україні військову підтримку після повномасштабного вторгнення росіян. За цей час ЗСУ вже отримали низку дронів, протитанкових гранатометів і гаубиць. При цьому Оттава надає Києву гуманітарну та енергетичну допомогу.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви колишніх і чинних канадських чиновників, Міноборони Канади, посла України в Канаді Юлії Ковалів.

Яку допомогу отримала Україна від Канади за час повномасштабної війни - у матеріалі РБК-Україна .

Зміст

Поставки зброї

Енергетична та гуманітарна підтримка

Поставки зброї

Варто зазначити, що передавати озброєння Канада почала ще до повномасштабного вторгнення РФ. Йшлося про стрілецьку зброю та прилади нічного бачення. Уже через тиждень активних боїв 2022 року колишній міністр національної оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передачу Україні партії протитанкових гранатометів М72 LAW. Згодом Україна отримала від Канади першу батарею 155 мм гаубиць M777.

А у квітні 2022 року Канада анонсувала постачання Україні 8 бронеавтомобілів Roshel Senator і ПТРК Carl Gustaf. Потім Київ отримав 39 броньованих канадських бойових машин підтримки LAV III Kodia.

У 2023 році Канаді анонсовано передання 200 бронеавтомобілів Roshel Senator, а прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив про постачання загалом восьми танків "Леопард 2".

Також країна вирішила відправити для ЗСУ 50 броньованих машин, а також спеціальні машини санітарної евакуації. Крім цього канадські інструктори навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16. У квітні стало відомо, що Україна отримає 450 багатоцільових дронів SkyRanger, про що заявило Міноборони Канади.

Загалом Канада витратила на допомогу Україні близько 2 млрд доларів, при цьому зараз готується багаторічний план допомоги на 1,6 млрд доларів.

Енергетична та гуманітарна підтримка

Варто зазначити, що Канада активно допомагає Україні з відновленням енергомереж, які постраждали від обстрілів росіян. У грудні 2022 року країна надала 85 млн доларів енергодопомоги та передала Києву 50 освітлювальних веж, що стали в пригоді для ремонту електромереж.

Також Трюдо заявляв, що його країна спрямувала майже 152 млн доларів на гуманітарну допомогу. Гроші пішли на харчування, житло і медичну допомогу для постраждалих від війни українців.

А нещодавно посол України в Канаді Юлія Ковалів заявляла, що Канада готує комплексний пакет фінансової підтримки, який закладений у проєкті державного бюджету країни на 2024 рік. Гроші підуть на розмінування України, проєкт з її відновлення та бюджетну підтримку.

Фото: літак (Getty Images)

Також влітку 2023 року Трюдо заявив, що Канада віддасть Україні конфіскований у Росії вантажний літак АН-124.