Украина получит новый пакет помощи от Канады: куда пойдут 92 миллиона

Канада выделяет Украине 92 млн гривен на усиление кибербезопасности в рамках нового пакета помощи Таллиннского механизма. Инициатива объединяет 12 стран и координирует поддержку для укрепления киберустойчивости государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что средства направят на защиту критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем обнаружения и предотвращения атак.
Партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования, среди которых:
Как пояснили в Минцифры, финансирование будет проходить через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), которая имеет опыт реализации технической помощи в Украине.
"Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Благодаря поддержке партнеров в рамках Таллиннского механизма мы будем эффективнее противодействовать киберугрозам, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами при любых условиях", - говорится в сообщении.
Канада поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.
Так, в августе этого года Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут системы противовоздушной обороны, бронетехника, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
Перед тем Канада оказывала поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры. Более 15 млн долларов были выделены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.
