RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украина получит новый пакет помощи от Канады: куда пойдут 92 миллиона

Фото: Канада выделяет 92 млн грн на усиление кибербезопасности Украины (flickr com ciska)
Автор: Ірина Глухова

Канада выделяет Украине 92 млн гривен на усиление кибербезопасности в рамках нового пакета помощи Таллиннского механизма. Инициатива объединяет 12 стран и координирует поддержку для укрепления киберустойчивости государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что средства направят на защиту критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем обнаружения и предотвращения атак.

Партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования, среди которых:

  • Государственная судебная администрация,
  • Чернобыльская АЭС,
  • Государственная пограничная служба.

Как пояснили в Минцифры, финансирование будет проходить через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), которая имеет опыт реализации технической помощи в Украине.

"Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Благодаря поддержке партнеров в рамках Таллиннского механизма мы будем эффективнее противодействовать киберугрозам, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами при любых условиях", - говорится в сообщении.

 

Помощь Украине от Канады

Канада поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Так, в августе этого года Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут системы противовоздушной обороны, бронетехника, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Перед тем Канада оказывала поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры. Более 15 млн долларов были выделены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Подробнее о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада