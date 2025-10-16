Украина получит новейшую версию самолетов Gripen? Что говорят в Швеции
У Швеции очень хороший диалог с Украиной относительно возможной поставки новейших истребителей Gripen Echo.
Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам шведского министра, эффективнее всего было бы создать совместные возможности Воздушных сил и противовоздушной обороны на базе истребителей Gripen Echo, который является новейшей версией и имеет очень хорошие возможности радиоэлектронной борьбы.
"И я знаю, что с украинской стороны есть интерес", - отметил Пол Йонсон.
Он подчеркнул, что необходимые шаги надо сделать вместе с Украиной, "это будет хорошо для Украины, хорошо для Швеции и хорошо для Европы". Но точной даты начала поставок нет.
Самолет Gripen
Gripen E (Saab JAS 39E) - это современный многоцелевой истребитель. Самолет предназначен для выполнения задач в воздухе, на земле и на море - от перехвата целей до нанесения высокоточного удара.
Также самолет создан специально для работы в условиях ограниченной инфраструктуры - он может взлетать с коротких полос, в том числе с автомобильных дорог или временных площадок, что является критически важным во время войны.
Его системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют эффективно противодействовать вражеским истребителям и средствам ПВО.
Gripen также способен применять западные ракеты класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью более 100 км - это дает ему преимущество над большинством самолетов российского производства.
Gripen для Украины
Два года назад, в 2023 году, Швеция разрешила обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях Gripen. При этом в конце февраля парламент Швеции поддержал поставки самолетов в Украину.
Однако 28 мая 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страны Запада попросили Стокгольм "подождать" с передачей Gripen, поскольку на тот момент основное внимание якобы уделялось введению в эксплуатацию истребителей F-16 в Украине.
В этом году Швеция впервые предоставила собственные истребители Gripen для участия в операции НАТО на территории другой страны. Речь идет о патрулировании воздушного пространства Польши.