ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина получит новейшую версию самолетов Gripen? Что говорят в Швеции

Швеция, Четверг 16 октября 2025 16:42
UA EN RU
Украина получит новейшую версию самолетов Gripen? Что говорят в Швеции Фото: самолеты Gripen (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У Швеции очень хороший диалог с Украиной относительно возможной поставки новейших истребителей Gripen Echo.

Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам шведского министра, эффективнее всего было бы создать совместные возможности Воздушных сил и противовоздушной обороны на базе истребителей Gripen Echo, который является новейшей версией и имеет очень хорошие возможности радиоэлектронной борьбы.

"И я знаю, что с украинской стороны есть интерес", - отметил Пол Йонсон.

Он подчеркнул, что необходимые шаги надо сделать вместе с Украиной, "это будет хорошо для Украины, хорошо для Швеции и хорошо для Европы". Но точной даты начала поставок нет.

Самолет Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - это современный многоцелевой истребитель. Самолет предназначен для выполнения задач в воздухе, на земле и на море - от перехвата целей до нанесения высокоточного удара.

Также самолет создан специально для работы в условиях ограниченной инфраструктуры - он может взлетать с коротких полос, в том числе с автомобильных дорог или временных площадок, что является критически важным во время войны.

Его системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют эффективно противодействовать вражеским истребителям и средствам ПВО.

Gripen также способен применять западные ракеты класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью более 100 км - это дает ему преимущество над большинством самолетов российского производства.

Gripen для Украины

Два года назад, в 2023 году, Швеция разрешила обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях Gripen. При этом в конце февраля парламент Швеции поддержал поставки самолетов в Украину.

Однако 28 мая 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страны Запада попросили Стокгольм "подождать" с передачей Gripen, поскольку на тот момент основное внимание якобы уделялось введению в эксплуатацию истребителей F-16 в Украине.

В этом году Швеция впервые предоставила собственные истребители Gripen для участия в операции НАТО на территории другой страны. Речь идет о патрулировании воздушного пространства Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Швеция
Новости
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит