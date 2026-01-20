Україна отримає нові пакети енергетичної допомоги від 4 країн, - Свириденко

Ще чотири країни нададуть Україні пакети енергетичної допомоги. Зокрема, до них увійдуть генератори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлія Свириденко в Telegram.
За словами Свириденка, найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії, до яких увійшли:
При цьому Ірландія наступного тижня спрямує до Фонду підтримки енергетики України 25 млн євро.
"Ми дякуємо всім нашим партнерам за постійну підтримку і вже надану допомогу: внески до Фонду підтримки енергетики України та резервне енергетичне обладнання", - зазначила Свириденко.
Вона додала, що всю допомогу спрямовують на відновлення тепла і світла в оселях українців та відновлення енергетичних об'єктів після надскладних обстрілів росіян.
Нагадаємо, вчора, 19 січня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Україна вже отримала енергетичну допомогу від 17 країн.
Зокрема, Україні передавали генератори, мобільні котельні, промислові бойлери та станції безперебійного живлення для забезпечення роботи критичної та соціальної інфраструктури.
При цьому окремі партнери зосередилися на фінансовій підтримці енергетичного сектору України.
Варто зауважити, що в Україні виникла вкрай складна ситуація з електропостачанням після серії російських ударів. Окупанти пошкодили як об'єкти генерації, так і об'єкти розподілу електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається в Києві та ще кількох областях.