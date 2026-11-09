Україна отримає лише гарантії безпеки, на які погодиться Росія, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна після війни має відчувати себе у безпеці. Але при цьому країна матиме лише ті гарантії, на які погодиться Росія, бо інакше механізм не працюватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DRM News.
Під час спілкування Рубіо з пресою один із журналістів зазначив, що президент США Дональд Трамп та інші урядовці США вже неодноразово говорили, з якими пропозиціями збираються йти на переговори в Абу-Дабі.
Зокрема, вже було заявлено про гарантії безпеки або систему безпеки в Європі. У зв'язку з цим представник преси запитав, чи розглядається можливість надання Україні гарантій безпеки від США за аналогією до статей 4 і 5 альянсу НАТО.
"Все це обговорюється. Я не думаю, що ми вже зупинилися на остаточному конкретному плані та визначили, як саме він виглядатиме. Обговорювалися різні концепції того, якими можуть бути гарантії безпеки після завершення конфлікту", - відповів Рубіо.
Він додав, що причина, через яку ця тема продовжує бути в заголовках, полягає в тому, що вона стане ключовою для остаточного завершення війни. Але при цьому, як каже держсекретар, це будуть такі гарантії, з якими буде згодна і Росія.
"Необхідно розуміти, що Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути чимось, з чим погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати... Гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для того, щоб Україна могла на щось погодитися. Але при цьому це має бути прийнятним і для Росії", - наголосив держсекретар.
Також Рубіо уточнили, чи означає це, що США можуть закріпити такі гарантії в договорі, на що він сказав: "Потенційно, так".
"Але я не знаю, чи ми обговорювали це питання настільки докладно. І, як ви знаєте, домогтися ратифікації договорів зараз не так просто", - резюмував він.
Нагадаємо, що вже 10 та 11 листопада в Абу-Дабі вперше з лютого пройдуть тристоронні переговори між Україною та Росією за посередництва США.
Доби раніше держсекретар США Марко Рубіо вже говорив, що ключовим питанням є гарантії безпеки і ця тема якраз обговорюватиметься в Абу-Дабі. При цьому, за даними NYT, питання припинення вогню обговорюватися не буде.
Також ми писали, що за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Україна не очікує на прорив під час першого раунду переговорів. Проте є сподівання від другої зустрічі.